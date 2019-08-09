На Москву обрушилась непогода. Cильный ветер и дождь начались еще ночью. МЧС призывает жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Такая погода, по прогнозам, задержится до самого вечера 9 августа.

На Москву обрушилась непогода. Cильный ветер и дождь начались еще ночью. МЧС призывает жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Такая погода, по прогнозам, задержится до самого вечера 9 августа.С полудня и до шести вечера ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Городские парки, зоопарк, открытые веранды кафе и другие уличные площадки закрыли еще вчера. В МЧС просят жителей столицы быть осторожнее, не проходить под шаткими конструкциями и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.Санкт-Петербург тоже переживает последствия ливней. Там подтопило улицы, метро, торговые центры, передает телеканал "Россия 24".Очевидцы выкладывают в сеть фото и видео, где из воды виднеются только крыши машин. А люди в воде по щиколотку, то и по пояс. В районе Пулково у аэропорта всего за несколько часов осадков выпало вдвое больше, чем в среднем по городу. Вечером там задержали несколько рейсов в Москву, а на прибытие в Санкт-Петербург была очередь в небе. Тем не менее аэропорт продолжил работу в штатном режиме.Циклон сегодня обрушится на Тверскую область, прогнозируют синоптики. Ожидается, что там выпадет треть месячной нормы осадков. Из-за сильного ветра и ливней в регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Несмотря на дожди, ощутимого похолодания в регионе не ждут. Как и в столице, погода, согласно прогнозу, наладится к вечеру.