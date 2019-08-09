Дакота Джонсон вместе со своим молодым человеком попала в ДТП в Нью-Йорке. Информацию сообщают западные СМИ.

Дакота Джонсон вместе со своим молодым человеком попала в ДТП в Нью-Йорке. Информацию сообщают западные СМИ.Дакота Джонсон и ее бойфренд Крис Мартин, возвращаясь со съемокразвлекательной передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, попали в автомобильную аварию. К счастью, сами актеры остались в целости и сохранности, зато жительница Нью-Йорка немного пострадала.Сообщается, что за рулем в тот вечер был музыкант, а в машине также находился и его сын. Крис Мартин ехал на красный цвет, в результате чего выехал на пешеходный переход и не успел вовремя затормозить. Автомобиль звезды врезался в молодую девушку, повредив ей ногу, как передает .По словам западных СМИ, музыкант не сразу заметил, что под колеса его дорого авто попал человек, и намеревался продолжать движение, пока прохожие не стали останавливать его машину. Дакота Джонсон и Крис Мартин тут же предложили помощь девушке, от которой та отказалась. Чуть позже пострадавшая была госпитализирована медиками, а вот актриса вместе с сыном музыканта поспешила скрыться от свидетелей аварии и любопытных журналистов. Сам же Крис Мартин остался вместе с полицейскими выяснять обстоятельства произошедшего ДТП. Певец принес свои извинения супругу пострадавшей девушки и пообещал, что все расходы на лечение возьмет на себя.Напомним, что в мае этого года стало известно, что звездная пара рассталась после двухлетних отношений. Однако в конце июля Дакота Джонсон и Крис Мартин вновь воссоединились. Несколько дней назад звезды проводили вместе времяна пляже в Хэмптонсе.