Блогер Лена Миро опубликовала ответ наехавшей на нее Яне Рудковской. Судя по всему, между дамами разгорелась настоящая война.

Блогер Лена Мироопубликовала ответ наехавшей на нее Яне Рудковской. Судя по всему, между дамамиразгорелась настоящая война.Сегодня, 9 августа, всвоем Telegram-канале "Голубь мира" продюсер обещала миллион рублейза имена и контакты тех, кто стоит за скандальным блогером. Яна Рудковскаяхочет встретиться с командой редакторов, которые и пишут статьи в "Живойжурнал" Лены Миро."Я даю один млнрублей сразу тем, кто мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными ипотными мужиками из коммерческого проекта! Очень хочу посмотреть в их глаза!Сумма для России не маленькая, жду предложений по явкам и паролям", –написала Яна Рудковская.Отметим, что ответ самой Лены Миро не заставил себя ждать.Обозревательница согласилась на очную ставку с продюсером за 15 миллионов, а послесделала еще одну нелестную публикацию о ней.Лена отметила, что понимает гнев Яны Рудковской. По мнениюМиро, продюсер годами копила обиду, читая ее блог. Мол, в своих публикациях онаоткрыла общественности глаза на то, кто же такая Яна на самом деле – женщина,которая "пришла к успеху" через богатого и непривлекательного мужа."Ты – из Кустаная там или из Барнаула. Кругом – ****какой-то и плохая экология, в которой не размножаются даже черви. И вот – твойединственный шанс, который ты видишь своим скудным мозгом, заключающийся вобмене молодости своего тела на ништяки. Ты решаешься – ладно, лягу. Полежучуть-чуть, а боров – на мне", – дала под дых Миро Рудковской.После обозревательница добавила, что в каком-то смысле плансработал, она получила при разводе деньги, бизнес, стала медийной личностью,завела мужа и ребенка, а теперь начала "изображать из себя приличного человека"."Именно отсюда проистекает бессильная злоба и истерика Яны.Ей до печеночных алкогольных колик хочется быть человеком. Но этого достоинствав ней никто не видит, а все потому, что в ней его нет", – заявила обозревательница.Напомним, продюсер возмутилась после того,как известный блогер Лена Миро раскритиковала скончавшуюся недавнофешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. Обозревательница высмеяла показную скорбьзнаменитостей в соцсетях по умершей, а также назвала товары, которые привозилав ЦУМ Алла Константиновна, безвкусными и недоступными для обычных граждан.