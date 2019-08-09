Блогер Лена Миро
опубликовала ответ наехавшей на нее Яне Рудковской. Судя по всему, между дамами
разгорелась настоящая война.
Блогер Лена Миро
опубликовала ответ наехавшей на нее Яне Рудковской. Судя по всему, между дамами
разгорелась настоящая война.
Сегодня, 9 августа, в
своем Telegram-канале "Голубь мира" продюсер обещала миллион рублей
за имена и контакты тех, кто стоит за скандальным блогером. Яна Рудковская
хочет встретиться с командой редакторов, которые и пишут статьи в "Живой
журнал" Лены Миро.
"Я даю один млн
рублей сразу тем, кто мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и
потными мужиками из коммерческого проекта! Очень хочу посмотреть в их глаза!
Сумма для России не маленькая, жду предложений по явкам и паролям", –
написала Яна Рудковская.
Отметим, что ответ самой Лены Миро не заставил себя ждать.
Обозревательница согласилась на очную ставку с продюсером за 15 миллионов, а после
сделала еще одну нелестную публикацию о ней.
Лена отметила, что понимает гнев Яны Рудковской. По мнению
Миро, продюсер годами копила обиду, читая ее блог. Мол, в своих публикациях она
открыла общественности глаза на то, кто же такая Яна на самом деле – женщина,
которая "пришла к успеху" через богатого и непривлекательного мужа.
"Ты – из Кустаная там или из Барнаула. Кругом – ****
какой-то и плохая экология, в которой не размножаются даже черви. И вот – твой
единственный шанс, который ты видишь своим скудным мозгом, заключающийся в
обмене молодости своего тела на ништяки. Ты решаешься – ладно, лягу. Полежу
чуть-чуть, а боров – на мне", – дала под дых Миро Рудковской.
После обозревательница добавила, что в каком-то смысле план
сработал, она получила при разводе деньги, бизнес, стала медийной личностью,
завела мужа и ребенка, а теперь начала "изображать из себя приличного человека".
"Именно отсюда проистекает бессильная злоба и истерика Яны.
Ей до печеночных алкогольных колик хочется быть человеком. Но этого достоинства
в ней никто не видит, а все потому, что в ней его нет", – заявила обозревательница.
Напомним, продюсер возмутилась после того,
как известный блогер Лена Миро раскритиковала скончавшуюся недавно
фешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. Обозревательница высмеяла показную скорбь
знаменитостей в соцсетях по умершей, а также назвала товары, которые привозила
в ЦУМ Алла Константиновна, безвкусными и недоступными для обычных граждан.