Трамп огорчен. Президент США признался, что он не в восторге от укрепления доллара. Он призвал руководство Федеральной резервной системы снизить процентную ставку для ослабления американской валюты. По мнению Трампа, высокие процентные ставки делают доллар дорогим и американским производителям, таким как Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co. Становится труднее конкурировать на рынке."Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!" Это твит американского президента в его официальном Twitter. "Интерфакс" отмечает, что после заявления Трампа доллар опустился до минимума торгов дня. Отслеживающий динамику американской нацвалюты индекс Bloomberg 0,2% и составил 1203 пункта. Впрочем, довольно быстро доллар частично отыграл потери.As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 августа 2019 г.Курс доллара к евро на комментариях Трампа подскочил в 1,232, но затем вернулся к отметке в 1,1201. Трамп более года регулярно критикует Федрезерв за то, что тот якобы противодействует трамповским экономическим инициативам, удерживая процентные ставки на высоком уровне и препятствуя инфляции. Обесценив доллар, Трамп обесценил бы и американский внешний долг, кроме того, это дало бы американским производителям экспортные преимущества в международной торговле.В ответ глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центробанк проводит денежно-кредитную политику, не принимая во внимание президентскую критику или заявления других политиков.