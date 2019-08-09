25-летняя местная жительница незаконно осуществляла продажу алкоголя в своей квартире.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).Противоправная деятельность обвиняемой была выявлена участковыми уполномоченными полиции УМВД России по г. Владимиру в январе текущего года.В ходе обыска по месту проживания обвиняемой полицейские обнаружили и изъяли 16 пятилитровых пластиковых канистр и 38 бутылок с алкогольной и спиртосодержащей продукцией.Полицейские установили, что фигурантка неоднократно осуществляла незаконную розничную продажу продукции аналогичной той, что обнаружили правоохранители.Кроме этого, было установлено, что в марте 2018 года обвиняемая привлекалась к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и была подвергнута административному штрафу в размере 30 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.