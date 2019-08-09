В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на выезде обыграл швейцарский Тун – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.Счет на 22-й минуте открыл аргентинский форвард "красно-белых" Эсекьель Понсе, его одноклубник Зелимхан Бакаев спустя семь минут удвоил преимущество своей команды.Во втором тайме, на 52-й минуте Ниас Хефти сократил отставание от "красно-белых", а Симоне Рапп на 59-й минуте восстановил равенство в счете. Точку в игре поставил Бакаев, который забил на 73-й минуте и принес победу "Спартаку".Стоит отметить, что новичок московской команды Андре Шюррле, перешедший из дортмундской "Боруссии" на правах аренды, не реализовал пенальти. Немец вышел на замену на 61-й минуте, а через пять минут с точки послал мяч в нижний угол, где его парировал голкипер швейцарцев Гийом Фэвр.Напомним, ответная игра состоится в четверг, 15 августа и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве. За выход в групповой этап Лиги Европы победитель пары "Спартак" – "Тун" сыграет с победителем противостояния "Брондбю" – "Брага".