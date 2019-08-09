В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы футбольный клуб Астана на поле домашней арены в казахстанском городе Нур-Султан разгромила мальтийскую команду Валлетта со счетом 5:1.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы футбольный клуб "Астана" на поле домашней арены в казахстанском городе Нур-Султан разгромила мальтийскую команду "Валлетта" со счетом 5:1.У победителей встречи дубль оформил Рунар Сигурьонссон (8-я, 57-я минуты) и по разу отличились Юрий Логвиненко (15), Марин Томасов (35) и Рангело Янга (80), а у гостей единственный мяч забил Марио Фонтанелла (67).Ответная игра состоится в четверг, 15 августа. Победитель пары "Астана" – "Валлетта" сыграет за выход в групповой этап турнира с победителем противостояния "Сараево" – БАТЭ.