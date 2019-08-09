Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Ролик вызвал неоднозначную реакцию публики.

Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Ролик вызвал неоднозначную реакцию публики.На видео девушка предстала перед поклонниками в новом амплуа. Исполнительница сменила цвет волос, решив добавить в и без того яркую жизнь немного красок. Из пепельной блондинки она превратилась в розоволосую бунтарку.Как сообщает , обожатели поддержали такое неординарное решение звезды. "Класс!", "Как же тебе идут розовые волосы!", "Красотка!", "Как всегда шикарна!", "Барби!", "Розовый цвет правит миром!", "Вот это правильное решение!", – писали восторженные фанаты.Тем не менее, некоторым пришлись не по души такие кардинальные перемены. "Белые волосы были красивее!", "Фу!", – критиковали подписчики."Зря из блонда покрасилась", – высказалась пользователь Сети.Но больше всего негативных комментариев было не в адрес нового имиджа, а о завышенной самооценке Екатерины. Многие упрекнули ее в чрезмерном нарциссизме. "Достала!", "Самолюбование как новый тренд?", "В 2 часа ночи зачем ты это добавляешь?", – недоумевали злопыхатели.