Экс участница проекта Дом-2 Екатерина Колисниченко месяц назад впервые стала мамой. Она упорно скрывала личико сына от посторонних глаз, но теперь, наконец, решилась показать его миру.

Экс участница проекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко месяц назад впервые стала мамой. Она упорно скрывала личико сына от посторонних глаз, но теперь, наконец, решилась показать его миру.Новоиспеченная мама опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram серию фотографий маленького Саввы. Она сделала это по случаю исполнению мальчику одного месяца."Поздравляем тебя, сынуля! От себя скажу, что я очень рада, что мы сделали такую фотосессию! На фотках Савушке всего 6 дней, представляете? С тех пор он уже подрос и будет расти быстро, а у нас на память есть эти прекрасные снимки!", – подписала пост экс-участница телестройки.Фанаты пришли в восторг от увиденного, ведь малыша по праву можно считать маленьким ангелочком. "Какой милашка!", "О, Боже мой! Я ничего милее не видела!", "До чего он красивый! Такая невинная кнопочка!", "Катюнь, он просто чудо! Ну такой миленький!", "Прелесть!", "Очень сладкий!", – восхищались младенцем расчувствовавшиеся фолловеры."Поздравляю вас! Здоровья и счастья вам и ангелочку!", – от всей души пожелала фолловер.Кроме того, многие отметили сильное сходство между малышом и его звездной мамой. "Катюш, а он копия тебя", "На маму, мне кажется, очень похож!", "Мини-Катя, но в мальчиковом обличии", – отметили внимательные подписчики.