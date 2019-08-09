Член экипажа круизного лайнера высмеял опоздавших пассажиров. Судно отплывало из порта Сен-Мартен в Карибском море. В это время на верхней палубе один из членов команды достал большую искусственную руку с надписью Пока! и начал махать опоздавшим туристам.

Член экипажа круизного лайнера высмеял опоздавших пассажиров. Судно отплывало из порта Сен-Мартен в Карибском море. В это время на верхней палубе один из членов команды достал большую искусственную руку с надписью "Пока!" и начал махать опоздавшим туристам, сообщает телеканал "Россия 24".Это заметили пассажиры лайнера, стоящего напротив, и начали смеяться. Некоторые пользователи Сети восприняли этот жест как издевательство, а другие предположили, что это всего лишь морская традиция.