Накануне Эмили Ратаковски опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Судя по всему, это оказалось довольно опрометчивым поступком, потому что в Сети поднялась буря недовольства.

Накануне Эмили Ратаковски опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Судя по всему, это оказалось довольно опрометчивым поступком, потому что в Сети поднялась буря недовольства.На черно-белом снимке модель позирует в нижнем белье. И кажется, что это фото ничем не отличается от всех остальных в ее социальной сети. Вот только его главной отличительной особенностью стали небритые подмышки звезды.Известный скандальный блогер Лена Миро была шокирована таким эпатажным кадром. "Действительно прелесть. Неимоверная красотка с мотней подмышками", – высказалась обескураженная эксперт.Блогер решила поэтапно разобрать интервью, которое накануне дала модель. "Если я решу побрить свои подмышки или отрастить волосы в них, это мое дело. Для меня волосы на теле – это еще одна возможность для женщин проявить свою способность выбирать. Этот выбор основан на том, как они хотят себя чувствовать, и их ассоциациях с наличием или отсутствием волос на теле", – рассказала Ратаковски."Дорогая, но немного тупая Эмили! Суть феминизма в том, что толстые опущенные уродки навязывают мужикам свое безобразное тело", – отметила Лена.Тем не менее, она отчасти согласна с моделью. Но лишь в том, что со своим телом каждый человек, в том числе женщина, имеет право делать все, что захочет. "К сожалению, эти очевидные аксиомы феминисток совсем не устраивают. Они идут дальше, заявляя, что любить и желать их обязаны даже в омерзительном состоянии неухоженности, а если не желаешь их, парень, то ты – женоненавистник и моральный урод", – подытожила Лена.