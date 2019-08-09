Единая Россия запускает во всех регионах масштабную кампанию, направленную на выявление фактов навязывания дополнительных услуг семьям с детьми, оформляющим льготную ипотеку под 6% годовых. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта Крепкая семья Ольги Окуневой, по результатам проверки будут приняты законодательные меры.

"Единая Россия" запускает во всех регионах масштабную кампанию, направленную на выявление фактов навязывания дополнительных услуг семьям с детьми, оформляющим льготную ипотеку под 6% годовых. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Крепкая семья" Ольги Окуневой, по результатам проверки будут приняты законодательные меры.За первый квартал текущего года в России семьям с детьми выданоболее 3,7 тысячи кредитов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей, заявила парламентарий со ссылкой на данные правительства. Это говорит отом, что возможностями льготной ипотеки пользуются далеко не все семьи.По словам Ольги Окуневой, в "Единую Россию"поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительныеуслуги по страхованию, в результате чего ставка увеличивается с 6 до 7% иболее. Такая практика противоречит поручению президента Владимира Путина,подчеркнула законодатель."В связи с этим "Единая Россия" проверит данные факты врегионах и с привлечением общественности выработает меры для исправленияситуации на законодательном уровне", – добавила партиец.Потребность в решении жилищных проблем есть у 45% семей, а это1,4 миллиарда квадратных метров, пояснила Окунева. В то же время объем выданныхкредитов все еще недостаточен, отметила парламентарий.Итоги проверки "Единая Россия" подведет до 15сентября. После этого партийцы будут обращаться в прокуратуры на местах.Окунева пообещала, что единороссы отреагируют на ситуацию в каждой семье.Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми былапринята в конце 2017 года. Благодаря ей ипотечный кредит можно получить под 6%годовых. Семьи с двумя детьми могут пользоваться льготой три года, а припоявлении третьего ребенка срок увеличивается до пяти лет.На реализацию этой меры 46 кредитным организациям и Агентству ипотечного жилищного кредитования выделено 600 миллиардов рублей. В прошлом месяце в ходе прямой линии российский лидерпоручил следить за ситуацией и реагировать в случае отказа в предоставлениильготной ипотеки."Дни.ру" писали, что партийцы помоглиобщественным активистам, работающим на безвозмездной основе.Для этого единороссы обратились в Министерство труда и соцзащиты.Партийный проект "Единой России" "Крепкаясемья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Приего реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей сдетьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства встране.