Единая Россия запускает во всех регионах масштабную кампанию, направленную на выявление фактов навязывания дополнительных услуг семьям с детьми, оформляющим льготную ипотеку под 6% годовых. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта Крепкая семья Ольги Окуневой, по результатам проверки будут приняты законодательные меры.
"Единая Россия" запускает во всех регионах масштабную кампанию, направленную на выявление фактов навязывания дополнительных услуг семьям с детьми, оформляющим льготную ипотеку под 6% годовых. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Крепкая семья" Ольги Окуневой, по результатам проверки будут приняты законодательные меры.
За первый квартал текущего года в России семьям с детьми выдано
более 3,7 тысячи кредитов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей, сказала
парламентарий со ссылкой на данные правительства. По ее словам, это говорит о
том, что возможностями льготной ипотеки пользуются далеко не все семьи.
Окунева рассказала, что в "Единую Россию"
поступают сообщения, что финансовые организации навязывают дополнительные
услуги по страхованию, в результате чего ставка увеличивается с 6 до 7% и
более. Такая практика противоречит поручению президента Владимира Путина,
подчеркнула законодатель.
"В связи с этим "Единая Россия" проверит данные факты в
регионах и с привлечением общественности выработает меры для исправления
ситуации на законодательном уровне", – добавила партиец.
Потребность в решении жилищных проблем есть у 45% семей, это
1,4 миллиарда квадратных метров, пояснила Окунева. В то же время объем выданных
кредитов все еще недостаточен, отметила парламентарий.
Итоги проверки "Единая Россия" подведет до 15
сентября. После этого партийцы будут обращаться в прокуратуры на местах.
Окунева пообещала, что единороссы отреагируют на ситуацию в каждой семье.
Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми была
принята в конце 2017 года. Благодаря ей ипотечный кредит можно получить под 6%
годовых. Семьи с двумя детьми могут пользоваться льготой три года, а при
появлении третьего ребенка срок увеличивается до пяти лет.
На реализацию этой меры 46 кредитным организациям и "Агентству ипотечного жилищного кредитования" выделено 600 миллиардов рублей. В прошлом месяце в ходе прямой линии российский лидер
поручил следить за ситуацией и реагировать в случае отказа в предоставлении
льготной ипотеки.
Ранее "Дни.ру" писали, что партийцы помогли
общественным активистам, работающим на безвозмездной основе.
Для этого единороссы обратились в Министерство труда и соцзащиты.
Партийный проект "Единой России" "Крепкая
семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При
его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с
детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в
стране.