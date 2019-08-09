ФСБ пресекла деятельность преступной группы в Тверской области, организовавшей международный канал поставки наркотиков.

ФСБ пресекла деятельность преступной группы в Тверской области, организовавшей международный канал поставки наркотиков.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в ведомстве.Отмечается, что в сентябре 2018 года был задержан житель Ленинградской области, в автомобиле которой было обнаружено и изъято более одного килограмма амфетамина.После это следственное подразделение управления ФСБ России по региону возбудило против мужчины уголовное дело по статье "хранение психотропных веществ в крупном размере и покушение на их сбыт в особо крупном размере".В результате Пролетарский районный суд Твери признал жителя Ленинградской области виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Амфетамин является рекреационным психоактивным веществом, способным вызывать психическую зависимость. Его оборот ограничен международным и национальными законодательствами.