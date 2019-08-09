В рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский Спартак на выезде встречается со швейцарским Туном. Первый тайм противостояния завершился со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

В рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде встречается со швейцарским "Туном". Первый тайм противостояния завершился со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".Счет в игре на 22-й минуте открыл аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, его одноклубник Зелимхан Бакаев спустя семь минут удвоил преимущество московской команды.Напомним, ответная игра состоится 15 августа и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве. За выход в групповой этап Лиги Европы победитель пары "Спартак" – "Тун" сыграет с победителем противостояния "Бреннбю" – "Брага".