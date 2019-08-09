Игорь Петренко очень много работает, соответственно у мужчины редко выпадает шанс куда-нибудь уехать. Но на этот раз ему это все-таки удалось.

Игорь Петренко очень много работает, соответственно у мужчины редко выпадает шанс куда-нибудь уехать. Но на этот раз ему это все-таки удалось.Актер опубликовал серию снимков в своем instagram-аккаунте. Оказалось, что он вместе со своей семьей улетел на Мальдивы.На одной из фотографий он запечатлел сам себя на фоне песчаного пляжа. Вдали возвышаются пальмы, стоят небольшие бунгало, а море такое синее, что буквально сливается с небом. "Пока папа фотографируется на фоне пальм", – подписан пост Петренко.Незадолго до этого на его личной странице появился другой кадр. Его новая супруга – актриса Кристина Бродская в компании троих дочерей. Двое из них спят в кроватках, а одна мирно сопит в коляске. Жена Игоря в это время сидит за обеденным столом, собираясь приступить к трапезе. "Теперь мама может и поесть", – отметил глава семейства.Стоит также отметить, что актер повез на дорогостоящий курорт не только свою новую семью, но и сыновей от предыдущего брака с Екатериной Климовой. К слову, нынешняя супруга актера быстро нашла с 12-летним Матвеем и 10-летним Корнеем общий язык.Напомним, что Климова и Петренко после развода остались в прекрасных отношениях. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и даже периодически собираются вместе на торжествах.