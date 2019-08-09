Бельгийский нападающий английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском Интере, 26-летний форвард подписал контракт с нерадзурри, рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.
Бельгийский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском "Интере", 26-летний форвард подписал контракт с "нерадзурри", рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.
"Я здесь, чтобы вернуть "Интер" на вершину", – заявил Лукаку сразу после подписания контракта.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красные дьяволы" выручили на продаже бельгийца не менее 65 миллионов евро, еще 13 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.