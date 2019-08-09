Бельгийский нападающий английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском Интере, 26-летний форвард подписал контракт с нерадзурри, рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Бельгийский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском "Интере", 26-летний форвард подписал контракт с "нерадзурри", рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года."Я здесь, чтобы вернуть "Интер" на вершину", – заявил Лукаку сразу после подписания контракта.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красные дьяволы" выручили на продаже бельгийца не менее 65 миллионов евро, еще 13 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.