Экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон стала гостьей Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на Русском радио. В эфире певица поделилась неожиданными подробностями личной жизни.

Экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В эфире певица поделилась неожиданными подробностями личной жизни.По словам исполнительницы, со вторым супругом – композитором Вячеславом Тюриным у них были некоторые проблемы. Во время их совместной жизни им пришлось преодолеть множество различных испытаний."У нас были сложные периоды в отношениях. Могло все сложиться совсем не так, как в итоге получилось. Я даже по этому поводу хочу книгу написать", – поделилась звезда.Также Ирина рассказала, что ради своего возлюбленного ей пришлось оставить 10-летнего сына в родном Новосибирске. Она была решительно настроена покорить столицу. Первое время им с Тюриным приходилось петь по ночам в клубе "Метелица". За свои выступления они получали сущие гроши, но, тем не менее, Нельсон удавалось отправлять немного денег родителям и сыну."Через два года я перевезла сыну в столицу. Пристроила его в частную школу", – вспоминает певица.Как сообщает , Вячеслав и Ирина приехали в Москву, имея в кармане лишь 300 долларов. На 100 они снимали квартиру, а 200 оставалось на жизнь. Тем не менее, супругам удалось пережить трудности и выйти из непростой ситуации.