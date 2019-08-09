Воинский эшелон готовится отправиться в Монголию для участия в международных манёврах Селенга-2019, которые стартуют 15 августа. Для перевозки более 150 единиц вооружения и около тысячи военнослужащих на станции сформировано три железнодорожных эшелона.

Из Бурятии отправят три железнодорожных эшелона с военной техникой для участия в международных учениях "Селенга-2019". Маневры начнутся 15 августа. В общей сложности со станции Наушки поезда доставят на территорию Монголии более 150 единиц вооружения и порядка тысячи человек личного состава, сообщает ГТРК "Бурятия".Напомним, со стороны России в "Селенге" примут участие военнослужащие танковых и мотострелковых подразделений, минометной батареи, подразделений самоходной и реактивной артиллерии(с системами залпового огня "Град"), Войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разведчики. Помимо практических действий они побывают на юбилейных торжествах в честь 80-летия победы советско-монгольских войск на Ханхин-Голе."В ходе предстоящих маневров странам-участницам предстоит отработать задачи по совместной ликвидации условных незаконных вооруженных формирований и защитить населенный пункт в приграничной зоне", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.