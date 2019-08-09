Тина Канделаки прочитала новое литературное произведение, которое натолкнуло ее на философские размышления. Своими мыслями телеведущая поделилась с поклонниками

Тина Канделаки прочитала новое литературное произведение, которое натолкнуло ее на философские размышления. Своими мыслями телеведущая поделилась с поклонникамиТина Канделаки находится на отдыхе в Греции, откуда делитсясвоими пляжными образами. Не забывает телеведущая заниматься спортом и получатьновые знания. Совсем недавно она прочитала произведение русского писателяначала прошлого столетия Михаила Арцыбашева. Скандальный в то время роман"Санин", основной идеей которого считается удовлетворениечеловеческих потребностей, заставил Канделаки поразмышлять."Читаю этуполную эротизма "запрещенку", написанную в 1907 году, и погружаюсь в эпоху,когда честь еще не утратила своей безапелляционной значимости, а девушка,превратившаяся в женщину вне брака, считала себя падшей и потерянной", -отметила телеведущая.Несмотря на затронутую тему и приведенную цитату изпроизведения, поклонники не обратили внимания на все сказанное. Их вниманиебыло приковано к внешнему облику звезды экрана. Фолловеры посчитали неуместнымибелые лодочки вместе с купальником."Туфли, безусловно, красивые, но вданном случае лишние", "Мне образ в купальнике очень симпатичен.Шлепок не хватает. В туфлях "наши люди" по пляжу не ходят"," А туфли зачем? купальник и туфли смешно", – написали пользователиСети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).К счастью, нашлись и те, для кого интересна была именномысль, которую старалась донести телеведущая. "Хороший пост) захотелосьтоже почитать эту книгу))) хотя тут что-то все про туфли пишут. Им видимо вещиважнее", – ответила одна из подписчиц.Прокомментировали снимок и звездныеперсоны, среди которых певицы Анита Цой, Ирина Салтыкова и популярный профессиональныйбоксер – Дмитрий Кудряшов. Они отметили, что телеведущая прекрасно выглядит, передает .