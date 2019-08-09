Тина Канделаки прочитала новое литературное произведение, которое натолкнуло ее на философские размышления. Своими мыслями телеведущая поделилась с поклонниками
Тина Канделаки прочитала новое литературное произведение, которое натолкнуло ее на философские размышления. Своими мыслями телеведущая поделилась с поклонниками
Тина Канделаки находится на отдыхе в Греции, откуда делится
своими пляжными образами. Не забывает телеведущая заниматься спортом и получать
новые знания. Совсем недавно она прочитала произведение русского писателя
начала прошлого столетия Михаила Арцыбашева. Скандальный в то время роман
"Санин", основной идеей которого считается удовлетворение
человеческих потребностей, заставил Канделаки поразмышлять.
"Читаю эту
полную эротизма "запрещенку", написанную в 1907 году, и погружаюсь в эпоху,
когда честь еще не утратила своей безапелляционной значимости, а девушка,
превратившаяся в женщину вне брака, считала себя падшей и потерянной", -
отметила телеведущая.
Несмотря на затронутую тему и приведенную цитату из
произведения, поклонники не обратили внимания на все сказанное. Их внимание
было приковано к внешнему облику звезды экрана. Фолловеры посчитали неуместными
белые лодочки вместе с купальником.
"Туфли, безусловно, красивые, но в
данном случае лишние", "Мне образ в купальнике очень симпатичен.
Шлепок не хватает. В туфлях "наши люди" по пляжу не ходят",
" А туфли зачем? купальник и туфли смешно", – написали пользователи
Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).
К счастью, нашлись и те, для кого интересна была именно
мысль, которую старалась донести телеведущая. "Хороший пост) захотелось
тоже почитать эту книгу))) хотя тут что-то все про туфли пишут. Им видимо вещи
важнее", – ответила одна из подписчиц.
Прокомментировали снимок и звездные
персоны, среди которых певицы Анита Цой, Ирина Салтыкова и популярный профессиональный
боксер – Дмитрий Кудряшов. Они отметили, что телеведущая прекрасно выглядит, передает .