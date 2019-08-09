В канадском Монреале проходит теннисный турнир серии Мастерс с призовым фондом 5,7 миллионов долларов. Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал соревнований.

В канадском Монреале проходит теннисный турнир серии "Мастерс" с призовым фондом 5,7 миллионов долларов. Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал соревнований.В одной восьмой Карен преодолел сопротивление канадца Феликса Оке-Альяссима. Проиграв первый сет 6:7 (7:9), наш теннисист выиграл две следующих партии 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 50 минут. Следующим соперником Карена станет немецкий теннисист Александр Зверев.Продолжает борьбу в 1/4 финала Рафаэль Надаль, выигравший у аргентинца Гуидо Пельи со счетом 6:3, 6:4. В парном разряде Андрей Рублев и Александр Зверев уступили дуэту Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) 4:6, 4:6 и не смогли выйти в четвертьфинал.