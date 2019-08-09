После замужества Кейт Миддлтон стала отдавать предпочтение в выборе одежды в пользу консервативного стиля. Но накануне совершилось чудо – она, наконец, отошла от общепринятых королевских норм.

После замужества Кейт Миддлтон стала отдавать предпочтение в выборе одежды в пользу консервативного стиля. Но накануне совершилось чудо – она, наконец, отошла от общепринятых королевских норм.8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. По такому случаю герцогиня Кембриджская надела короткие спортивные шорты.В этом году супругам удалось взять реванш. Так как в прошлом они проиграли в связи с тем, что парусник Кейт сошел с дистанции.Поклонники, конечно, порадовались за победы влюбленных, но больше их заинтересовал внешний вид Миддлтон. Они отметили, что несмотря на три беременности, ей удалось сохранить свою идеальную физическую форму.К слову, одна из фанаток была впечатлена подтянутыми ногами герцогиниКембриджской явно значительно больше других. Оказалось, что для нее это именно тот идеал, к которому стоит стремиться."Я приду к своему тренеру, покажу ему эти фотографии, чтобы он помог мне сделать ноги, как у нее!", – написала под постом восторженная подписчица.Отметим, что в последний раз Миддлтон появлялась в мини аж в 2008 году на диско-вечеринке. Вскоре после этого она вышла замуж за принца Уильяма и сделала выбор в пользу строгих костюмов и платьев по колено.