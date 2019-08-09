После замужества Кейт Миддлтон стала отдавать предпочтение в выборе одежды в пользу консервативного стиля. Но накануне совершилось чудо – она, наконец, отошла от общепринятых королевских норм.
После замужества Кейт Миддлтон стала отдавать предпочтение в выборе одежды в пользу консервативного стиля. Но накануне совершилось чудо – она, наконец, отошла от общепринятых королевских норм.
8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. По такому случаю герцогиня Кембриджская надела короткие спортивные шорты.
В этом году супругам удалось взять реванш. Так как в прошлом они проиграли в связи с тем, что парусник Кейт сошел с дистанции.
Поклонники, конечно, порадовались за победы влюбленных, но больше их заинтересовал внешний вид Миддлтон. Они отметили, что несмотря на три беременности, ей удалось сохранить свою идеальную физическую форму.
К слову, одна из фанаток была впечатлена подтянутыми ногами герцогини
Кембриджской явно значительно больше других. Оказалось, что для нее это именно тот идеал, к которому стоит стремиться.
"Я приду к своему тренеру, покажу ему эти фотографии, чтобы он помог мне сделать ноги, как у нее!", – написала под постом восторженная подписчица.
Отметим, что в последний раз Миддлтон появлялась в мини аж в 2008 году на диско-вечеринке. Вскоре после этого она вышла замуж за принца Уильяма и сделала выбор в пользу строгих костюмов и платьев по колено.