Мэр Киева Виталий Кличко, утверждает, что представители новой власти пытаются подкупать депутатов и срывать заседания городского совета, написал столичный глава на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что представители новой власти пытаются подкупать депутатов и срывать заседания городского совета, написал столичный глава на своей странице в социальной сети Facebook.Также Кличко раскритиковал неких "влетевших во власть" ловких бизнесменов, которые пренебрегают законами и хотят решать за людей. Они же ежедневно поливают мэра Киева грязью в эфире телеканала "1+1", утверждает он.Однако сдаваться Виталий Кличко не собирается. Он уверен, что власти не смогут лишить киевлян самоуправления.Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский предлагает разделить должности мэра города и главы Киевской городской государственной администрации. Сейчас оба этих поста у Кличко.7 августа мэр Киева заявил, что даже если уволят, то он снова будет претендовать на пост главы города.