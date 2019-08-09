В столичном храме Храм святителя Николая в Котельниках завершается церемония прощания с Вилли Токаревым. Корреспондент Дни.ру присутствует на панихиде.

В столичном храме Храм святителя Николая в Котельниках завершается церемония прощания с Вилли Токаревым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.Проститься с Вилли Токаревым пришло до обидного мало людей, хотя человек он был порядочный, да и артист достойный. Но в итоге журналистов у стен храма (право на съемку внутри от семьи получил только Первый канал) было в разы больше, чем желающих отдать певцу последние почести.На выходе гостей панихиды провожали дети короля шансона от третьего брака – 19-летняя Эвелина Токарева и 16-летний сын – Милен Токарев. Он – настоящий красавец, очень похож на отца в молодости. Каждому парень вручал диски с композициями в исполнении Вилли Ивановича – "Эхо войны", "Песни о моей любимой Родине". Песни – это добро, что человек оставляет после себя. Забудутся какие-то дела, но многочисленные композиции будут всегда напоминать поклонникам о Токареве.Среди звезд, которые приехала на панихиду, были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Жека, Сергей Крылов, Стас Намин. Все они очень тепло и светло отзывались о покойном, а это, пожалуй, лучший итог его долгой жизни.Напомним, 22 маяпопал в реанимацию. 4 августа после ухудшения состояния певец скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году жизни. Похоронят его на старинном Калитниковском кладбище Москвы, где покоятся Чрезвычайный и полномочный посол СССР Николай Панков, архитектор Петр Калясин, Герой Советского Союза Иван Фролов.