Российская теннисистка Светлана Кузнецова упустила возможность проходящего в Торонто турнира ВТА с призовым фондом 2,83 миллиона долларов. Светлана проиграла румынке Симоне Халеп в двух сетах.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова упустила возможность проходящего в Торонто турнира ВТА с призовым фондом 2,83 миллиона долларов. Светлана проиграла румынке Симоне Халеп в двух сетах.Кузнецова не смогла оказать сопротивления недавней победительнице Уимблдона, проиграв обе партии 2:6, 1:6 за 1 час 8 минут. Соперница Халеп определится в матче между Еленой Остапенко (Латвия) и Марией Боузковой (Чехия).Не смогла выйти в четвертьфинал и Екатерина Александрова. Екатерина оказала сопротивление американке Серене Уильямс, но в итоге проиграла в двух партиях 5:7, 4:6. Поединок продолжался 1 час 32 минуты.