Ситуация в белорусской экономике остается сложной. Сумма долгов республики в последние годы растет как на дрожжах, констатируют эксперты. Политика Александра Лукашенко может оставить соседнюю страну у разбитого корыта, предупреждают аналитики.
Ситуация в белорусской экономике остается сложной. Сумма долгов республики в последние годы растет как на дрожжах, констатируют эксперты. Политика Александра Лукашенко может оставить соседнюю страну у разбитого корыта, предупреждают аналитики.
В белорусских СМИ начинают осторожно рассуждать о последствиях,
если Минск не сможет расплатиться по своим обязательствам. "Такое
впечатление, что кто-то аккуратно сдвигает "окно Овертона" в этом направлении,
готовя общество к тому, что в какой-то момент государство объявит себя банкротом",
– говорится в материале журналиста Дениса Лавникевича для издания
"БелГазета".
Мир готовится к глобальной рецессии: разгораются торговые
войны США с Китаем и Евросоюзом, наступает кризис перепроизводства, отметил
автор. В таких условиях спрос на белорусские товары будут падать, полагает он.
Политика Лукашенко привела к тому, что от белорусской
продукции начал закрываться даже российский рынок, констатирует Лавникевич. По
его словам, тревогу бьют и в Нацбанке Белоруссии: в ведомстве заявили о высокой
инфляции, низких темпах роста ВВП и невозможность выполнения утвержденного
прогноза социально-экономического развития на текущий год.
Из-за больших объемов "плохих долгов",
неопределенности с льготами на российские энергоносители экономисты начинают
говорить о возможном дефолте республики, пишет журналист. Он не исключает, что
"виновной" в экономическом крахе Минск в конечном итоге назначит
Москву.
Такой вариант выгоден как для внутреннего, так и для
внешнего потребления, уверен журналист. Лукашенко сможет объяснить падение
доходов и уровня жизни "вероломством братьев", а Запад в очередной
раз будут убеждать в "вероломстве" русских, пояснил Лавникевич.
Впрочем, до президентских выборов в следующем году
экономических потрясений в братской республике вряд ли можно ожидать.
, очевидно, надеется переизбраться на новый срок. Вероятный дефолт
может поставить крест на его планах.