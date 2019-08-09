Ситуация в белорусской экономике остается сложной. Сумма долгов республики в последние годы растет как на дрожжах, констатируют эксперты. Политика Александра Лукашенко может оставить соседнюю страну у разбитого корыта, предупреждают аналитики.

Ситуация в белорусской экономике остается сложной. Сумма долгов республики в последние годы растет как на дрожжах, констатируют эксперты. Политика Александра Лукашенко может оставить соседнюю страну у разбитого корыта, предупреждают аналитики.В белорусских СМИ начинают осторожно рассуждать о последствиях,если Минск не сможет расплатиться по своим обязательствам. "Такоевпечатление, что кто-то аккуратно сдвигает "окно Овертона" в этом направлении,готовя общество к тому, что в какой-то момент государство объявит себя банкротом",– говорится в материале журналиста Дениса Лавникевича для издания"БелГазета".Мир готовится к глобальной рецессии: разгораются торговыевойны США с Китаем и Евросоюзом, наступает кризис перепроизводства, отметилавтор. В таких условиях спрос на белорусские товары будут падать, полагает он.Политика Лукашенко привела к тому, что от белорусскойпродукции начал закрываться даже российский рынок, констатирует Лавникевич. Поего словам, тревогу бьют и в Нацбанке Белоруссии: в ведомстве заявили о высокойинфляции, низких темпах роста ВВП и невозможность выполнения утвержденногопрогноза социально-экономического развития на текущий год.Из-за больших объемов "плохих долгов",неопределенности с льготами на российские энергоносители экономисты начинаютговорить о возможном дефолте республики, пишет журналист. Он не исключает, что"виновной" в экономическом крахе Минск в конечном итоге назначитМоскву.Такой вариант выгоден как для внутреннего, так и длявнешнего потребления, уверен журналист. Лукашенко сможет объяснить падениедоходов и уровня жизни "вероломством братьев", а Запад в очереднойраз будут убеждать в "вероломстве" русских, пояснил Лавникевич.Впрочем, до президентских выборов в следующем годуэкономических потрясений в братской республике вряд ли можно ожидать., очевидно, надеется переизбраться на новый срок. Вероятный дефолтможет поставить крест на его планах.