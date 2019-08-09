Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию на заседание Евразийского межправительственного совета. Сразу по прилету российский премьер прокомментировал задержание экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию на заседание Евразийского межправительственного совета. Сразу по прилету российский премьер прокомментировал задержание экс-президента Алмазбека Атамбаева."Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут, это участник евразийского Союза, участник ОДКБ. Мы постоянно встречаемся, общаемся. И вы знаете какая повестка была и у президента в последнее время, — приводит слова премьера телеканал "Россия 24". — Я постоянно на контакте с коллегами. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит, я могу сказать одно: на мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как любят говорить, Киргизия уже исчерпала. И было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и ударит и по нашему Евразийскому проекту. Но будем надеяться, что все те процедуры, которые будут происходить в дальнейшем, будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства и уголовного и уголовно-процессуального кодексов и на конституции страны, потому что там также заложены на ответы на многие вопросы, которые сейчас стоят".Алмазбек Атамбаев сейчас находится в Главном следственном управлении МВД республики. По последним сообщениям информагентств, в эти минуты в центре Бишкека слышны выстрелы и взрывы. Спецназ разгоняет сторонников экс-президента, которые пытаются прорваться в центр города. Бойцы используют светошумовые гранаты.Спецоперация по задержанию экс-президента продолжалась почти сутки. Число пострадавших в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками экс- президента возросло до 98, сообщает Минздрав. Один спецназовец погиб. В штурме участвовали около двух тысяч бойцов.Парламент Киргизии выдвинул против бывшего лидера сразу несколько обвинений, в том числе в коррупции. Если суд признает его виновным, ему грозит пожизненное заключение. 8 августа президент страны Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совбеза в связи с последними событиями и заявил, что у Атамбаева изменился процессуальный статус — из свидетеля он становится подозреваемым.