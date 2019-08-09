В МИД на Смоленскую площадь вызвана временная поверенная в германских делах в России Беате Гжески. Ей заявлено о недопустимости действий Deutsche Welle. Немецкая телерадиокомпания обвиняется в прямом призыве в соцсетях к участию москвичей в несанкционированных массовых акциях.

В МИД на Смоленскую площадь вызвана временная поверенная в германских делах в России Беате Гжески. Ей заявлено о недопустимости действий Deutsche Welle. Немецкая телерадиокомпания обвиняется в прямом призыве в соцсетях к участию москвичей в несанкционированных массовых акциях.В МИД России подчеркнули, что призыв к нарушению законодательства противоречит нормам профессиональной журналистской этики и являет собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России. Москва оставила за собой право на реакцию в рамках законодательства при повторении подобных действий, подчеркивает "Интерфакс".В связи с вмешательством в российские внутренние дела сотрудников посольств и СМИ Германии и США при освещении несанкционированных акций 3 августа в Москве официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова заявила о феноменальном провале западных СМИ и пообещала, что МИД России направит официальные обращения к американским и германским властям.