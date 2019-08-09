В Москве в храме Святителя Николая в Котельниках началась церемония прощания с королем шансона Вилли Токаревым. Первыми к гробу пустили членов семьи певца. Немногочисленных – человек 50 – поклонников попросили подождать на улице. Корреспондент Дни.ру присутствует на траурной церемонии.

В Москве в храме Святителя Николая в Котельниках началась церемония прощания с королем шансона Вилли Токаревым. Первыми к гробу пустили членов семьи певца. Немногочисленных – человек 50 – поклонников попросили подождать на улице. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.Вилли Иванович в этот храм захаживал часто – он жил в 5 минутах хотьбы, в знаменитой "сталиниской" высотке на Котельнической набережной. Поэтому место для прощания выбрано неслучайно. Во дворе храма стоят венки – от театра Стаса Намина, фонда имени Михаила Евдокимова, сети дорогих ресторанов... А из динамиков льются самые известные хиты шансонье.Как говорят распорядители траурной церемонии, все думали, что желающих проститься с исполнителем окажется намного больше. То ли дождь помешал, то ли объявленное штормовое предупреждение, но ажиотажа траурная церемония не вызвала.У гроба соболезнования принимала третья красавица-жена певца – киновед Юлия Бединская-Токарева. От народа, свечей, тесноты и духоты ей стало плохо и она несколько раз выходила на улицу – подышать свежим воздухом.Вдова на 43 года младше знаменитого мужа и на 11 лет младше его старшего сына от первого брака. Живущий в Санкт-Петербурге Антон Токарев, кстати, тоже приехал. Среди родных были замечены младшие дети Вилли Токарева – 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен. Каждому пришедшему проститься с их отцом они вручали диск с его песнями. "Не забывайте, пожалуйста, папу, он достоин!" – просила Эвелина.Были в храме и коллеги Токарева, которые сочли возможным проститься с Вилли Ивановичем – музыкант Стас Намин, актер Александр Рапопорт. Все они признавались, что Токарев был очень жизнелюбивым, никогда не жаловался на болячки и всегда был открыт, радушен и приветлив.Похоронят певца на Калитниковском кладбище столицы. До 85-летия он не дожил три месяца...