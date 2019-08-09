На чердаках домов в Центральном районе Петербурга начали устанавливать сигнализации, призванные бороться с любителями гулять по крышам.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов обещал усилить контроль за доступами на крыши зданий, чтобы избавиться от нелегальных экскурсий, которые опасны для людей.В администрации Петербурга отметили, что с руферами пытались бороться разными способами: ставили металлические двери на чердаки, устанавливали замки. Но все это не помогло.Сигнализацию питерские чиновники назвали универсальной панацеей и подчеркнули, что в первую очередь она будет установлена в тех домах, с крыш которых открываются потрясающие виды на город и проходящие мероприятия, передает РИА Новости.