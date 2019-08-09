Короля шансона похоронили на Калитниковском кладбище столицы. А во время церемонии прощания друг певца сделал неожиданное заявление.

Короля шансона похоронили на Калитниковском кладбище столицы. А во время церемонии прощания друг певца сделал неожиданное заявление.Храм святителя Николая в Котельниках в Таганском районе столицы был выбран родственниками Токарева для прощания. Во время панихиды прозвучали не только слова соболезнования родственникам, но и важные заявления."В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам, – сообщил собравшимся близкий друг шансонье Владимир Михайлов. – После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Отсюда его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья".По словам Михайлова, у Токарева был рак простаты. "Заболевание коварное. У Вилли была, видимо, запущенная форма. Хотя он никогда ни на что не жаловался", – цитирует друга покойногоНапомним, что Иосиф Кобзон тоже страдал от рака предстательной железы. Он рассказывал, что изначально болезнь проявлялась в виде постоянной слабости и недомогания. После обследования ему сообщили, что прогнозы неутешительные. "Когда мне поставили диагноз, я почему-то без паники принял этот приговор, хотя, конечно, это страшный удар", – вспоминал он. Артист изначально не желал ехать за границу, однако медики настояли. "Но врачи сказали, что мне осталось две недели, и на консилиуме определили, что нужно оперироваться у определенного хирурга, который практикует в Берлине. Я не стал спорить. Мы с Нелли два месяца провели в Германии", – откровенно признавался эстрадный мэтр журналистам.