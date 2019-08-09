На сайте Олимпиады-2020 в разделе о маршруте Олимпийского огня опубликована карта, на которой Южные Курилы оказались японской территорией.

На сайте Олимпиады-2020 в разделе о маршруте Олимпийского огня опубликована карта, на которой Южные Курилы оказались японской территорией. Все они отнесены к префектуре Хоккайдо. При этом на портале указано, что карта была подготовлена под контролем Управления по геопространственной информации Японии.Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японской столице. Для Токио это уже вторая Олимпиада. Первую он принимал в 1964 году.Япония претендует на 8 российских островов: Кунашир, Итуруп, Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый (последние 6 островов – в составе Малой Курильской гряды). Позиция Москвы в этом вопросе такова: Южные Курилы вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, и поэтому российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.