Украинские журналисты продолжают делиться со своими читателями мечтами о том, что когда-нибудь у соседей дела будут обстоять хуже, чем у них в стране. О необходимости разработки четкого плана по расчленению России, в частности, заявили в издании Корреспондент.

Украинские журналисты продолжают делиться со своими читателями мечтами о том, что когда-нибудь у соседей дела будут обстоять хуже, чем у них в стране. О необходимости разработки четкого плана по расчленению России, в частности, заявили в издании "Корреспондент".Острую реакцию украинской общественности вызвали слова российского сенатора Владимира Джабарова о невозможности вхождения Крыма в состав Украины. Он подчеркнул, что подобная ситуация может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое существование.В ответ на это заявление украинское издание "Корреспондент" выпустило статью, в которой признало правоту этих слов. Однако для местных журналистов это стало поводом для того, чтобы в очередной раз помечтать о проблемах России. Дескать, до этого украинцы просто ждали, что страна перестанет существовать "сама собой", однако теперь им пора придумать как "ускорить" этот процесс. О том, что восточный сосед в несколько раз стабильнее, богаче и быстрее в развитии, чем Украина, в СМИ предпочли не вспоминать."Нам всем остро необходим проект по расчленению России", – заявил журналист."Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен", – цитирует газета "Известия" автора материала.Отметим. украинские журналисты регулярно рассказывают своим читателям о проблемах России, подчас значительно их преувеличивая. Сложности, которые возникают в любой стране, они подают как что-то катастрофическое. О серьезных структурных проблемах самой Украины местные СМИ предпочитают не распространяться.