Как вынести из роддома четверню? Эту непростую логистическую задачу сегодня решала Оксана Морозова. А учитывая, что у многодетной мамы сегодня день рождения, и руки заняты цветами и подарками, пришлось рассчитывать на помощь близких и друзей. Четверня появилась на свет 23 июля.

Как вынести из роддома четверню? Эту непростую логистическую задачу сегодня решала Оксана Морозова. А учитывая, что у многодетной мамы сегодня день рождения, и руки заняты цветами и подарками, пришлось рассчитывать на помощь близких и друзей. Четверня появилась на свет еще 23 июля, но все это время родившиеся крошечными Богдан, Роман, Алексей и Диана находились под наблюдением неонатологов, чтобы набрать вес.Единственную девочку вручают отцу. На всех новорожденных рук родных не хватает: один голубой сверток подхватывает сотрудница городской администрации. Да и букетов столько, что маме одной не унести. Оксану Морозову с детьми выписывают в день ее рождения, и оказаться наконец дома — самый лучший подарок для нее.Богдан, Роман, Алексей и Диана домой едут на скорой, но не по медицинским показателям. Дети чувствуют себя хорошо, вес каждого перевалил уже за 2 килограмма. Просто в легковую машину четверня с родителями не помещается.Это история невероятного везения и внезапного счастья в квадрате. Морозовы уже было отчаялись завести детей, все попытки были бесплодными, и решили жить для себя. И вот вдруг узнали о беременности. Врачи педиатрического университета помогли четверне появиться на свет. В истории перинатального центра это впервые."На 130 тысяч родов это случается один раз. Наши акушеры, на мой взгляд, вели не только хорошее наблюдение, но и ювелирно провели операцию кесарево сечение", — говорит ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.Четыре кроватки съедают почти все пространство однокомнатной квартиры. Малышей укладывают в одну. Пока они все свободно помещаются. Мальчишки мирно спят, и только Диану носят на руках. Она беспокоится в ожидании кормления. На подоконнике громоздятся пачки подгузников, на диване — люльки от колясок.Из окна квартиры Морозовых виден дом, где по распоряжению Александра Беглова им выделили новую просторную квартиру.Здесь места хватит всем: 78 метров, три спальни, просторная кухня, две лоджии, детская площадка во дворе. Новый дом в зеленом районе.Переезд через месяц. С этим тоже поможет город, как уже помог с колясками и кроватками. Обещают еще и закрепить за Морозовыми социальную няню, предоставить социальное такси. Их было двое, а стало шестеро. И чудеса в жизни этой семьи только начинаются.