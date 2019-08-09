В России к 2020 году может появиться предварительный национальный стандарт на школьную форму. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В России к 2020 году может появиться предварительный национальный стандарт на школьную форму. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.В разрабатываемом документе планируют прописать требования к прочности и стойкости материалов формы, а также указать воздухопроницаемость ткани и подкладки, из которых будут сшиты костюмы.Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, новые стандарты позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные ткани не могут сделать одежду безопаснее при использовании подкладки из синтетики.Сообщается, что на сегодняшний день рынок одежды для школьников до 80% состоит из некачественных и небезопасных вещей. В Росстандарте рассказали, что нормы для школьной формы должны быть ужесточены и быть более строгими, нежели для повседневной одежды для детей