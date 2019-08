Президент США Дональд Трамп назвал имя нового исполняющего обязанности главы Национальной разведки США. Это Джозеф Магуайр, который в настоящее время руководит Центром по борьбе с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового исполняющего обязанности главы Национальной разведки США. Это Джозеф Магуайр, который в настоящее время руководит Центром по борьбе с терроризмом.Трамп уточнил, что Магуайр вступит в должность 15 августа. Он сменит на посту Дэна Коутса, который уходит на пенсию.I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019Ранее сообщалось также об отставке первого заместителя Национальной разведки США Сью Гордон.