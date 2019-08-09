Процент заболевших раком с каждым годом неумолимо растет. Поэтому очень важно уметь правильно трактовать первые симптомы онкологических заболеваний на самых ранних стадиях, дабы повысить шанс на спасение.

Процент заболевших раком с каждым годом неумолимо растет. Поэтому очень важно уметь правильно трактовать первые симптомы онкологических заболеваний на самых ранних стадиях, дабы повысить шанс на спасение.Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева онколог Сергей Абашин рассказал, на какие изменения в своем организме стоит обратить внимание в первую очередь. Таких факторов, конечно, бессчетное множество, но есть несколько основных.Во-первых, стоит внимательно изучить свое тело на предмет появления различного рода шишек и уплотнений. Чаще всего именно они свидетельствуют о возникновении опухоли.Также важным пунктом являются кровотечения и различные выделение. Во всех органах и на любых частях тела без исключения.Те, у кого много родинок, должны быть особенно внимательны. Как утверждает , любые изменения могут быть причиной появления рака в организме.Кроме того, необходимо обратить внимание на скорость заживления ран. В том числе, самых незначительных, вроде мелких порезов.И, наконец, настала очередь последних симптомов, которые должны заставить вас молниеносно обратиться к врачу. К ним относятся: трудности при глотании, хрипота и кашель