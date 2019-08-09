Звезда сериала Сваты Даниил Белых и его мама – заслуженная артистка России Наталия Коляканова – стали героями ток-шоу Судьба человека телеканала Россия 1. Ведущий программы Борис Корчевников признался гостившим в его студии знаменитостям, что испытывает сильный страх.

Звезда сериала "Сваты" Даниил Белых и его мама – заслуженнаяартистка России Наталия Коляканова – стали героями ток-шоу "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Ведущий программы Борис Корчевников признался гостившимв его студии знаменитостям, что испытывает сильный страх.В сегодняшнем выпуске программы Наталия Коляканова рассказала,что в какой-то момент жизни мечтала, чтобы ее наследник поступил в духовную семинарию.Она боялась, что Даниил, как и она когда-то, пожертвует личной жизнью ради актерскойпрофессии."Мне хотелось, что у моего сына была семья, чтобы он не пошелпо маминым стопам", – заметила артистка в эфире ток-шоу "Судьба человека".Коляканова много лет назад уехала из Иркутска в Москвустроить карьеру в театре. Ради дела всей жизни артистка бросила мужа, а сынаотправила в интернат."Сейчас я рассказу последний эпизод нашей встречи с ним (смужем – прим. ред.). Тогда он заболел раком и приехал в Москву. Мы с нимбеседовали, я сидела на кухне и говорю: "Ты знаешь, я столько лет мечтала,чтобы ты вернулся". А он: "А зачем я тебе был нужен. Тебе всегда был нужен одинтеатр". Эта фраза стала резюме всей нашей жизни. Я действительно могуконстатировать, что мне ужен был только один театр. Я не додала своей семье исвоему сыну. Хотелось вложить больше туда", – рассказала мать артиста Даниила Белых в студии ток-шоуПримечательно, что все то время пока артистка говорила, телеведущийпонимающе кивал. Слова Наталии Колякановой заставили Бориса Корчевниковапризнаться. Оказывается, знаменитость боится одиночества, тревожится, чтоникогда не создаст семью."Я понимаю, о чем вы говорите, очень хорошо понимаю. Мне всегдастрашно… Я сам человек, который живет профессией и много таких, и мне всегдастрашно, что ничего в жизни не останется. Дела ты можешь лишиться в какой-томомент, даже самое прекрасное дело, которое очень увлекает", – рассказал БорисКорчевников в сегодняшнем выпуске ток-шоу .