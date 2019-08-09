В Сети появились редкие фото Примадонны отечественной
эстрады. Снимки Аллы Пугачевой вызвали споры среди поклонников.
В Сети появились редкие фото Примадонны отечественной
эстрады. Снимки Аллы Пугачевой вызвали споры среди поклонников.
Кадры опубликовал автор Instagram-канала Garri Galkin,
аккаунт, судя по всему, посвящен сыну артистки и юмориста Максима Галкина –
Гарри. На них Алла Пугачева запечатлена без ретуши – такой, какая она есть на самом
деле.
Отметим, что на этих изображениях Примадонны выглядит не так,
как на обложках глянцевых журналов. Видимо, именно из-за этого на них и
обратили внимания журналисты .
Отметим, что большинству поклонников эти
неидеальные снимки пришлись по вкусу. Большинство интернет-обывателей решили,
что звезда достойна восхищения в любом виде.
"Она не выглядит так на самом деле. Обычно папарацци вот так
нарочно снимают в самом ннвыгодном свете,а потом надписывают гадости.А тут
вроде хвалят.Непонятно.А любим мы ее действительно любой.Она изнутри светится.😊😍Такие
люди в любом возрасте прекрасны,даже на такмх неудачных снимках (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она без фильтров еще красивей выглядит!!! 😍😍😍", "Да Аллуся ,возраст свое берет, но была и есть красавица, мы пенсионеры с
тобой", – отмечают поклонники .