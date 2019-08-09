В Сети появились редкие фото Примадонны отечественной эстрады. Снимки Аллы Пугачевой вызвали споры среди поклонников.

В Сети появились редкие фото Примадонны отечественнойэстрады. Снимки Аллы Пугачевой вызвали споры среди поклонников.Кадры опубликовал автор Instagram-канала Garri Galkin,аккаунт, судя по всему, посвящен сыну артистки и юмориста Максима Галкина –Гарри. На них Алла Пугачева запечатлена без ретуши – такой, какая она есть на самомделе.Отметим, что на этих изображениях Примадонны выглядит не так,как на обложках глянцевых журналов. Видимо, именно из-за этого на них иобратили внимания журналисты .Отметим, что большинству поклонников этинеидеальные снимки пришлись по вкусу. Большинство интернет-обывателей решили,что звезда достойна восхищения в любом виде."Она не выглядит так на самом деле. Обычно папарацци вот такнарочно снимают в самом ннвыгодном свете,а потом надписывают гадости.А тутвроде хвалят.Непонятно.А любим мы ее действительно любой.Она изнутри светится.😊😍Такиелюди в любом возрасте прекрасны,даже на такмх неудачных снимках (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она без фильтров еще красивей выглядит!!! 😍😍😍", "Да Аллуся ,возраст свое берет, но была и есть красавица, мы пенсионеры стобой", – отмечают поклонники .