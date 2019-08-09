Ксения Собчак опубликовала свежее видео, сделанное во время отдыха с любовником Константином Богомоловым. Впрочем, некоторые особо наблюдательные фанаты засомневались в этом его статусе.

Ксения Собчак опубликовала свежее видео, сделанное во время отдыха с любовником Константином Богомоловым. Впрочем, некоторые особо наблюдательные фанаты засомневались в этом его статусе.Недавно Ксения Собчак и Константин Богомолов отдохнули на Сардинии. И скандально известная ведущая и не менее скандально известный режиссер опубликовали у себя в аккаунтах Instagram несколько фотографий и видео, сделанных во время отпуска. Во всех публикациях невооруженным взглядом видно, как влюбленные счастливы. Оба буквально сияют.На этом фоне бурно обсуждают информацию о скорой свадьбе ксении и Константина. Ходят слухи, что пара оформит отношения уже к середине сентября. Впрочем, некоторые особо наблюдательные поклонники убеждены, что Собчак и Богомолов уже поженились. Поводом для таких догадок стало новое видео, которое обнародовали влюбленные.В ролике Ксения Собчак снята крупным планом лежащей на животе в купальнике, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. При этом пальцы она сложила под подбородком. Внимательные подписчики приметили кольцо (а некоторые умудрились разглядеть даже два) на безымянном пальце правой руки телеведущей. Теперь фанаты теряются в догадках, обручальное ли оно.Блогер Лена Миро убеждена, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова может состояться по причине беременности гламурной блондинки. Та раздобыла видео, которое выложила у себя на страничке в "ЖЖ", где Ксения снята в белом свободном платье-пальто. Миро разглядела у нее четвертый месяц беременности.Отметим, что пока ни ни не давали ни одного интервью, в котором бы откровенно рассказали о своих отношениях. В СМИ же муссируются данные, будто режиссер попросту пользуется влюбленной телеведущей, чтобы пропиариться.