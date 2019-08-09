Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением на территории города Москвы мероприятий, посвященных одному из главных мусульманских религиозных праздников «Ураза-байрам», 11 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта:- с 00.01 до 11.00 час. 11 августа 2019 года по: ул. Дурова (от пр. Мира до Олимпийского проспекта), ул. Щепкина (от ул. Самарская до Садового кольца), Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца), ул. Мещанская (от ул. Дурова до Садового кольца), Капельскому пер. (от пр. Мира до ул. Гиляровского), Выползову пер.;- с 01.00 до 11.00 час. 11 августа 2019 года по ул. Минская от ул. Мосфильмовская до Кутузовского проспекта (с пропуском общественного транспорта);- с 04.00 до 11.00 час. 11 августа 2019 года по: ул. Большая Татарская (от Садовнического пр-да до Большого Татарского пер.), Старому Толмачевскому пер. (от Новокузнецкой ул. до Б. Татарской ул.), Малому Татарскому пер., Климентовскому пер. (от Новокузнецкой ул. до Б. Татарской ул.), Озерковскому пер., пл. Малая Сухаревская (1 полоса от пр. Мира до ул. Мещанская), Протопоповскому пер. (от ул. Каланчевская до пр-та Мира).;- с 05.00 до 11.00 час. 11 августа 2019 года по ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Санникова.Кроме того, с 04.00 до 11.00 час. 11 августа 2019 года будет отмене правый поворот с ул. Садовая-Сухаревская на ул. Щепкина (боковой проезд).;Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81