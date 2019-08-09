Злоумышленник увидел привязанную собаку у продуктового магазина, похитил ее и скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки г. Москвы по горячим следам задержали подозреваемого в краже собаки и вернули ее владелице.
В территориальный отдел полиции обратилась 51-летняя женщина с заявлением о краже собаки породы бельгийская овчарка. Заявительница пояснила, что оставила питомца у входа в продуктовый магазин в 4-ом микрорайоне Зеленограда, предварительно привязав его.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в 14-ом микрорайоне. Им оказался 57-летний местный житель.
Установлено, что мужчина проходил мимо продуктового магазина и увидел привязанную собаку, оставленную без присмотра. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, злоумышленник отвязал питомца и скрылся.
В настоящее время овчарка найдена сотрудниками полиции и возвращена потерпевшей.
Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.