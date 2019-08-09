В Санкт-Петербурге уже несколько часов идет сильный дождь. В некоторых районах города вода затапливает подземные парковки, цокольные этажи зданий. Также огромные лужи образовались под некоторыми мостами и виадуками.

В Санкт-Петербурге уже несколько часов идет сильный дождь. В некоторых районах города вода затапливает подземные парковки, цокольные этажи зданий. Также огромные лужи образовались под некоторыми мостами и виадуками, сообщает агентство РИА Новости.На ликвидацию последствий ливня отправлены 17 аварийных бригад. Еще 48 групп в состоянии готовности, так как дождь может растянуться на всю ночь.Между тем непогода пришла уже и в российскую столицу. Синоптики ожидают сильную грозу с ветром до 25 метров в секунду. В городе объявлено "чрезвычайное штормовое предупреждение". Уровень погодной опасности повысили с "желтого" до оранжевого".По прогнозам специалистов, в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.