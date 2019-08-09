Американская певица Бейонсе активно ведет свой Instagram, в котором у нее более 131 миллиона подписчиков. За ее жизнью следит значительная часть населения земного шара, поэтому неудивительно, что любые изменения в жизни звезды сразу оказываются в центре внимания.

Американская певица Бейонсе активно ведет свой Instagram, в котором у нее более 131 миллиона подписчиков. За ее жизнью следит значительная часть населения земного шара, поэтому неудивительно, что любые изменения в жизни звезды сразу оказываются в центре внимания.Так, накануне она опубликовала на своей личной странице в социальной сети серию необычных снимков. Они натолкнули пользователей Сети на мысли об очередной беременности исполнительницы. Довольно быстро под постами начали развиваться дискуссии на счет пополнения в семье знаменитости.К слову, фолловеры сделали такой вывод по нескольким причинам. Во-первых, на одном из кадров Бейонсе усердно прикрывает свой живот. Причем не только своей рукой, но и сумочкой.Во-вторых, весь образ американской звезды выполнен в фиолетовых оттенках: платье, очки, клатч и даже губная помада. И, как известно, беременные женщины обожают этот цвет и часто отдают предпочтение в его пользу, находясь в положении. Как утверждает Woman.ru, это связано с тем, что он благотворно влияет на их настроение.Напомним, Бейонсе уже является счастливой мамой, причем многодетной. Сначала она подарила своему супругу -рэперу Шону Кори Картеру, более известному как Джей Зи, дочку, которую назвали Блю Айви Картер.Спустя пять лет исполнительница снова оказалась в положении. Но на этот раз она выносила под сердцем ни одного, а сразу двух малышей – дочь Руми и сына Сэра.