Злоумышленники планировали сдать похищенное в пункт приема лома.

Следственным отделом ОМВД России по Муромскому району возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей. Мужчины 46, 57 лет и 41 года подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемые были задержаны оперативниками уголовного розыска ночью 31 июля на территории районного центра.При осмотре транспортного средства, на котором передвигались фигуранты, сотрудники полиции обнаружили около 200 металлических болтов, гаек и подкладок общей массой более 500 килограммов.Правоохранители установили, что металлические изделия подозреваемые похитили на железнодорожных путях и в дальнейшем планировали реализовать.Сумма причиненного ущерба составила около 45 000 рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных фактов противоправной деятельности фигурантов.