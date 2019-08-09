Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.

Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.Как передает РИА Новости, об этом решении суда международную общественность проинформировало агентство Reuters.Отмечается, что данный вердикт ставит Facebook перед угрозой выплаты миллиардов долларов в пользу жителей штата Иллинойс, которые подали иск к компании в 2015 году​​​. Истцы обвинили владельцев крупнейшей в мире социальной сети в нарушении закона из-за использования компанией технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных.В июле 2019 Федеральная торговая комиссия США обязала Facebook заплатить 5 миллионов долларов штрафа за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.