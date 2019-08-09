Взрывотехники из Португалии обезвредили морскую якорную мину, обнаруженную недалеко от порта Клайпеда. Как уточняют СМИ, боеприпас был обнаружен тральщиком ВМС Литвы Курщис. Опасный предмет установили еще во время Второй мировой войны на глубине 25 метров.

Взрывотехники из Португалии обезвредили морскую якорную мину, найденную недалеко от порта Клайпеда. Как уточняют СМИ, боеприпас был обнаружен тральщиком ВМС Литвы "Курщис". Опасный предмет установили еще во время Второй мировой войны на глубине 25 метров, пишет агентство ТАСС.Литовские моряки обратились к португальским военнослужащим, которые приехали в Прибалтику для участия в учениях. Они и уничтожили мину.Аналогичная тренировка проходила в начале июля 2019 года в Финском заливе. Тогда минный тральщик Балтийского флота России "Александр Обухов" обнаружил и обезвредил 10 немецких морских мин времен Великой Отечественной войны. Как пояснили моряки, корабль искал боеприпасы с помощью современного гидроакустического комплекса "Александрит" и подводного беспилотника SeaScan.