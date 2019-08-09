В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и для трагических происшествий. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 августа 2019 года, читайте в специальной подборке Дни.ру.

В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и для трагических происшествий. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 августа 2019 года, читайте в специальной подборке "Дни.ру".В пятницу, 9 августа, в храме Святителя Николая в Москве прошла церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.Третья жена певца – Юлия Бединская-Токарева – принимала соболезнования у гроба. От тесноты и духоты женщине было плохо. Она несколько раз выходила на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 августа 2019 года, читайте в и специальных .