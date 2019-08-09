В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы армянский Пюник под руководством российского специалиста Александра Тарханова на своем поле в Ереване проиграл английскому Вулверхэмптону со счетом 0:4.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы армянский "Пюник" под руководством российского специалиста Александра Тарханова на своем поле в Ереване проиграл английскому "Вулверхэмптону" со счетом 0:4.У победителей встречи дубль оформил Рауль Хименес (42-я и 46-я минуты) и по разу отличились Мэтт Доэрти (29) и Рубен Невеш (90+1), реализовавший пенальти.В параллельной встрече пражская "Спарта" сыграла вничью с турецким "Трабзонспором" (2:2). Ответные матчи состоятся в четверг, 15 августа.